До конца 2021 года компания SpaceX надеется отправить в первый орбитальный тест-полет из Техаса на Гавайи вокруг Земли образец SN20 своего космического корабля-ракеты Starship. Как будет выглядеть его вхождение в атмосферу при возвращении, показал в YouTube CGI-дизайнер Александр Сванидзе.
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Глава компании Илон Маск посмотрел видео и отметил, что видео "довольно близко" передает то, как все будет происходить на самом деле.
Он уточнил, что теплозащитной мозаики не будет на "задней" стороне закрылков, а часть такой плитки по направлению к подветренной стороне корабля защищает от плазмы, стекающей с этих закрылков.
"Немного голливудщина, но это же графика, можно себе позволить?", – написал Сванидзе в ответ.
Автор выложил в свободный доступ как видео, так и обои для рабочего стола.
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