До конца 2021 года компания SpaceX надеется отправить в первый орбитальный тест-полет из Техаса на Гавайи вокруг Земли образец SN20 своего космического корабля-ракеты Starship. Как будет выглядеть его вхождение в атмосферу при возвращении, показал в YouTube CGI-дизайнер Александр Сванидзе.

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Глава компании Илон Маск посмотрел видео и отметил, что видео "довольно близко" передает то, как все будет происходить на самом деле.

Он уточнил, что теплозащитной мозаики не будет на "задней" стороне закрылков, а часть такой плитки по направлению к подветренной стороне корабля защищает от плазмы, стекающей с этих закрылков.

"Немного голливудщина, но это же графика, можно себе позволить?", – написал Сванидзе в ответ.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Автор выложил в свободный доступ как видео, так и обои для рабочего стола.

"Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск.

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Евгений Пилипенко

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