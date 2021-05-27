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Огромная скорость, потоки плазмы и шлейф. Как Starship будет сходить с орбиты – видео видео

27.05.2021, 09:25
Спусk с орбиты Starship (илюстрация – Alexander Svan)
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До конца 2021 года компания SpaceX надеется отправить в первый орбитальный тест-полет из Техаса на Гавайи вокруг Земли образец SN20 своего космического корабля-ракеты Starship. Как будет выглядеть его вхождение в атмосферу при возвращении, показал в YouTube CGI-дизайнер Александр Сванидзе.

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Глава компании Илон Маск посмотрел видео и отметил, что видео "довольно близко" передает то, как все будет происходить на самом деле.

Он уточнил, что теплозащитной мозаики не будет на "задней" стороне закрылков, а часть такой плитки по направлению к подветренной стороне корабля защищает от плазмы, стекающей с этих закрылков.

"Немного голливудщина, но это же графика, можно себе позволить?", – написал Сванидзе в ответ.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

Автор выложил в свободный доступ как видео, так и обои для рабочего стола.

Смотрите также: Первый успешный полет космической ракеты-корабля Илона Маска: новое видео

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос запуск испытание посадка орбита симуляция анимация полет starship спуск
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