Пользователь YouTube под ником morn1415, который выпускает короткие научно-популярные ролики, создал видео о том, что увидел бы и испытал наблюдатель, который мог бы спрыгнуть на Юпитер (и остаться при этом живым).

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"Что касается отображаемых данных, это стоило мне долгих исследований и расчетов. Пожалуйста, воспринимайте некоторые интерполированные значения с недоверием и проконсультируйтесь с экспертом, прежде чем спрыгнуть на Юпитер", – пишет автор.

На кадрах в динамике показано, как наблюдатель пролетает слои атмосферы газового гиганта и погружается в его недра. На экране подается цифровая информация о состоянии и условиях в том или ином слое.

СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земных, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.

Наиболее признаваемая учеными модель внутреннего строения Юпитера такова. Снаружи – атмосфера из трех слоев: внешний из водорода, средний из водорода (90%) и гелия (10%), нижний из водорода/гелия/примесей аммиака/гидросульфида аммония/воды. Под ней – слой металлического водорода глубиной от 30 000 до 50 000 км с жутким давлением и температурами, а в центре – каменное ядро диаметром всего около 20 000 км.

Структура нижнего слоя атмосферы: вверху – облака из оледеневшего аммиака (−145°C), посередине – облака кристаллов гидросульфида аммония, внизу – водяной лед и, возможно, жидкая вода (−130°C). Ниже этого уровня планета непрозрачна.

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Евгений Пилипенко

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