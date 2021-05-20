В "атмосферах" комет Солнечной системы, даже тех, которые находятся за 480 млн и больше километров от Солнца, присутствуют железо и никель. Это странно, потому что тяжелые металлы обычно ассоциируются с горячими средами, а не ледяными газопылевыми оболочками далеких комет, отмечает Европейская Южная обсерватория.

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Как правило, твердые металлы внутри комет не переходят в газообразное состояние при низких температурах, и потому их не ожидали обнаружить в туманной оболочке этих объектов.

До сих пор пары таких металлов наблюдались только в горячих средах: атмосферах очень горячих экзопланет или испаряющихся комет рядом с Солнцем.

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Обычно в Солнечной системе вещество, к примеру, на Солнце или в метеоритах, содержит в 10 раз больше железа, чем никеля. А вот в атмосферах комет этих элементов содержится примерно равное количество. По оценке ученых, на каждые 100 кг воды там ~1 г железа и столько же никеля.

Атомы железа и никеля зафиксировали в атмосферах примерно 20 комет, наблюдавшихся за последние 20 лет.

Эти данные имеют значение для представления о ранней истории Солнечной системе, поскольку кометы образовались примерно 4,6 млрд лет назад, на заре ее существования, и с тех пор не изменились. Для астрономов они – что ископаемые для биологов.

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Евгений Пилипенко

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