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Зонд Solar Orbiter впервые снял выбросы на Солнце c уникального ракурса – видео видео

19.05.2021, 13:21
Выбросы на солнце в феврале 2021-го, снимок Solar Obiter (фото - ESA).jpg
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Зонд Solar Orbiter впервые зафиксировал извержение на Солнце, находясь "позади" него, если смотреть с Земли. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).

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Как отмечается, корональные выбросы массы были зафиксированы 10 февраля. Тогда Solar Orbiter сблизился с Солнцем до половины расстояния от звезды до Земли. При этом он был "позади" Солнца, если смотреть с Земли.

Такое расположение зонда привело к очень низкой скорости передачи данных, пишут в ESA. Для их полной загрузки потребовалось много времени, и они все еще анализируются.

Выбросы в тот день так же были зафиксированы аппаратом ESA Proba-2 и обсерваторией ESA/NASA SOHO с "передней" от Земли стороны Солнца, отмечают в агентстве. Кроме того, его проблеск уловил и спутник NASA STEREO-A, находившийся вдалеке от линии Солнце-Земля.

ESA схематически показало, как были расположены все эти аппараты во время извержения.

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Фиксация корональных выбросов масс несколькими аппаратами с разных позиций дает глобальный взгляд на это событие, отмечают в агентстве.

В ESA объясняют, что изучение этих выбросов важно, так как выбрасываемые частицы влияют на космическую погоду: могут вызывать сбои в работе некоторых технологий, а также быть вредными для незащищенных космонавтов.

СПРАВКА. Зонд Solar Orbiter был запущен 10 февраля 2021 года. Сейчас он находится на крейсерской стадии: работают большую часть времени четыре научных прибора, остальные шесть преимущественно калибруются. Основная научная стадия миссии запланирована на ноябрь.

Изучение корональных выбросов массы на Солнце – лишь один из аспектов миссии Solar Orbiter. Аппарат также будет выполнять беспрецедентные наблюдения за Солнцем с близкого расстояния и с высоких солнечных широт, обеспечивая первые изображения неизведанных полярных областей Солнца.

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Марк Сировой
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nasa космос esa солнце зонд Solar Orbiter
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