Китайские ученые запечатлели корону Солнца: это ей обязан своим именем коронавирус – фото

Китайские ученые запечатлели корону Солнца с помощью коронографа собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук.

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Корона – это тонкий внешний слой Солнца, за которым ранее ученые могли наблюдать лишь при солнечном затмении, когда Луна перекрывает центральную яркую часть звезды, объясняют китайские астрономы. Коронограф же имитирует это природное явление с помощью круглой "маски", которая находится внутри телескопа, чтобы блокировать яркий солнечный свет.

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Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC) отмечает, что в честь солнечной короны получили свое название коронавирусы. Это связано со строением вируса, шиповидные белки которого и напоминают солнечную корону.

В Юньнаньской же обсерватории пишут, что во время исследований коронограф был установлен на горе высотой 4800 метров в Тибетском автономном округе. Китайские ученые считают это хорошим началом для разработки более крупного коронографа.

В августе и сентябре этого года планируется установить коронограф на воздушном шаре, который будет находиться на высоте от 20 до 100 км от земли для наблюдения и изучения структуры магнитного поля и распределения плазмы в короне Солнца.

4 марта сообщалось, что китайский аппарат Tianwen-1 прислал свои первые фото Марса.

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Марк Сировой

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