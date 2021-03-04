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Высокое разрешение. Китайский аппарат Tianwen-1 прислал свои первые фото Марса

04.03.2021, 15:12
Высокое разрешение. Китайский аппарат Tianwen-1 прислал свои первые фото Марса - Фото
Марс, фото китайского аппарата Tianwen-1 (фото 2 - CNSA)

Китайский автоматический аппарат Tianwen-1 прислал свои первые фото Марса, которые были сделаны с орбиты красной планеты. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

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Два черно-белых изображения были сделаны камерой высокого разрешения, когда зонд находился на высоте от 330 до 350 км над поверхностью Марса, передает CNSA. На фото (нажимайте, чтобы увеличить) отчетливо видны кратеры, горные хребты и дюны четвертой от Солнца планеты.

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Цветное фото было сделано другой камерой и показывает северный полюс Марса.

Как отмечается, конечная цель миссии Tianwen-1 – посадить в мае или июне марсоход на равнину Утопия. Если ровер заработает, то он станет шестым в истории человечества и первым китайским работающим марсоходом. Пять предыдущих были американскими, в том числе начавший в феврале свою миссию Perseverance.

  • 23 июля 2020 года миссия Tianwen-1 стартовала с Земли.
  • 10 февраля 2021-го китайская станция совершила 15-минутный маневр торможения и вышла на первичную эллиптическую орбиту 400 х 180 000 км с наклонением 10° и периодом обращения 10 суток. КНР вслед за ОАЭ вошла в небольшой клуб стран, которые смогли отправить аппараты на ареоцентрическую (марсианскую) орбиту.
  • Днем ранее на орбиту Марса вышел зонд Al Amal (Hope), запущенный ОАЭ.

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Марк Сировой
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Марс космос Tianwen-1 зонд
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