В марте с Землей сблизится самый большой в 2021 году астероид. Это важно для ученых – NASA

В марте астероид FO32 2001 сблизится с Землей, что даст ученым возможность лучше его изучить. Ожидается, что это будет самый крупный астероид, который пролетит на относительно близком расстоянии от нашей планеты в 2021 году, передает пресс-служба NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В NASA рассчитывают, что 21 марта астероид на скорости 124 000 км/ч пролетит на расстоянии около 2 млн км от Земли, что в 5,25 раз больше расстояния от нашей планеты для Луны. Угрозы столкновения нет: после краткого сближения астероид удалится от Земли и сблизится с ней в 2052 году на расстояние 2,8 млн км.

"Мы очень точно знаем орбитальный путь FO32 2001 года вокруг Солнца, поскольку он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор отслеживается. Нет никаких шансов, что астероид приблизится к Земле ближе, чем на 2 млн км", – заверил директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас.

Смотрите также: Звуки лазера на Марсе. Научный прибор Perseverance прислал на Землю первые данные – аудио

Серым отмечена орбита FO32 2001, голубым – Земли (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Тем не менее с астрономической точки зрения расстояние считается близким, пишут в NASA. "Встреча" с астероидом 21 марта позволит астрономам получить более точное представление о его размере и альбедо (то есть, насколько яркой или отражающей является его поверхность), а также улучшить представление о его составе.

Например, за ним будут наблюдать с помощью инфракрасного телескопа IRTF, установленного на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Спектрограф телескопа SpeX позволит изучить отражающийся от FO32 2001 солнечный свет и узнать его химический состав. "Мы пытаемся заниматься геологией с помощью телескопа", – отметил Вишну Редди, доцент Лаборатории лун и планет Аризонского университета.

Также за астероидом могут наблюдать с помощью сети из трех станций DNS, пишут в NASA. Их радиолакационные антенны могут помочь получить дополнительное представление об орбите астероида, его размерах, скорости вращения и особенностях поверхности (например, о больших валунах или кратерах). Можно даже обнаружить небольшие спутники, которые может тянуть за собой астероид.

Астероид также смогут увидеть и астрономы-любители из южного полушария и низких северных широт, отмечает Чодас. Для этого им потребуются телескопы среднего размера с апертурой не менее 8 дюймов и, вероятно, звездные карты.

"Сейчас об этом объекте известно мало, поэтому очень близкое сближение дает прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", – подытожил Лэнс Беннер, главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

СПРАВКА. Астероид 2001 FO32 был обнаружен в 2001 году. Изначально его размеры оценивались в 1 км в ширину. Более поздние исследования позволяют предположить, что он несколько меньше. Например, анализ команды NEOWISE показывает, что его ширина от 440 до 680 метров.

Последним заметным сближением крупного астероида было сближение OR2 1998 29 апреля 2020 года. FO32 несколько меньше OR2 1998, но будет в три раза ближе к Земле.

Читайте также: В Англии нашли метеорит: он очень редкий и может содержать "кирпичики жизни" – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.