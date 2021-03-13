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В марте с Землей сблизится самый большой в 2021 году астероид. Это важно для ученых – NASA

13.03.2021, 12:03
В марте с Землей сблизится самый большой в 2021 году астероид. Это важно для ученых – NASA - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В марте астероид FO32 2001 сблизится с Землей, что даст ученым возможность лучше его изучить. Ожидается, что это будет самый крупный астероид, который пролетит на относительно близком расстоянии от нашей планеты в 2021 году, передает пресс-служба NASA.

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В NASA рассчитывают, что 21 марта астероид на скорости 124 000 км/ч пролетит на расстоянии около 2 млн км от Земли, что в 5,25 раз больше расстояния от нашей планеты для Луны. Угрозы столкновения нет: после краткого сближения астероид удалится от Земли и сблизится с ней в 2052 году на расстояние 2,8 млн км.

"Мы очень точно знаем орбитальный путь FO32 2001 года вокруг Солнца, поскольку он был обнаружен 20 лет назад и с тех пор отслеживается. Нет никаких шансов, что астероид приблизится к Земле ближе, чем на 2 млн км", – заверил директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас.

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Серым отмечена орбита FO32 2001, голубым – Земли (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Тем не менее с астрономической точки зрения расстояние считается близким, пишут в NASA. "Встреча" с астероидом 21 марта позволит астрономам получить более точное представление о его размере и альбедо (то есть, насколько яркой или отражающей является его поверхность), а также улучшить представление о его составе.

Например, за ним будут наблюдать с помощью инфракрасного телескопа IRTF, установленного на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Спектрограф телескопа SpeX позволит изучить отражающийся от FO32 2001 солнечный свет и узнать его химический состав. "Мы пытаемся заниматься геологией с помощью телескопа", – отметил Вишну Редди, доцент Лаборатории лун и планет Аризонского университета.

Также за астероидом могут наблюдать с помощью сети из трех станций DNS, пишут в NASA. Их радиолакационные антенны могут помочь получить дополнительное представление об орбите астероида, его размерах, скорости вращения и особенностях поверхности (например, о больших валунах или кратерах). Можно даже обнаружить небольшие спутники, которые может тянуть за собой астероид.

Астероид также смогут увидеть и астрономы-любители из южного полушария и низких северных широт, отмечает Чодас. Для этого им потребуются телескопы среднего размера с апертурой не менее 8 дюймов и, вероятно, звездные карты.

"Сейчас об этом объекте известно мало, поэтому очень близкое сближение дает прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде", – подытожил Лэнс Беннер, главный научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

СПРАВКА. Астероид 2001 FO32 был обнаружен в 2001 году. Изначально его размеры оценивались в 1 км в ширину. Более поздние исследования позволяют предположить, что он несколько меньше. Например, анализ команды NEOWISE показывает, что его ширина от 440 до 680 метров.

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Марк Сировой
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nasa земля астероид сближение FO32
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