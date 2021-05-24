Британские физики заряжали усыпленных тихоходок Hypsibius dujardini в пневматическую пушку и на разных скоростях выстреливали в мишень. Выяснилось, что эти экстремальные "выживальщики" погибают на скорости выше 900 м/с – под краткосрочным давлением >1,14 гигапаскалей. Исследование опубликовал журнал Astrobiology, пишет Science.

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С животными обращались по правилам этики для исследований: их подкармливали, затем помещали в мини-пульки из нейлона с водой и замораживали на двое суток для "усыпления". Этими пулями выстреливали по песчаным мишеням на дистанции полметра в вакууме на скоростях от 556 до 1000 м/с, а затем исследовали под микроскопов состояние размороженных подопытных.

Оказалось, эти животные могут переносить ударные нагрузки до скорости 728 м/с и восстанавливаться. Выше этого предела выживаемость падала, а время, чтобы "прийти в себя", росло.

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"Выше этих скоростей они превращаются в кашу", – оценили авторы эффект на скоростях >900 м/с.

СПРАВКА. Миниатюрные беспозвоночные тардиграды (0,5–1 мм) – одни из самых живучих существ на Земле. Они умеют впадать в "спячку" до 0,1% от их обычной активности – ангидриоз, которая мало отличается от смерти, но когда внешние условия приходят в норму, "восстают из мертвых". В состоянии потери до 98% воды эти беспозвоночные способны экстремально до 30 лет обходиться без нее, пищи, кислорода, и выдерживать скачки температуры, давления и радиации.

Снимки сверху – до выстрела, С – после него на скорости 728 м/с, D – 900 м/с:

Ученые пришли к выводу, что "ударное" заселение планет тихоходками возможно, но экстремально маловероятно.

Речь идет о случае в апреле 2019 года, когда израильский зонд Beresheet с капсулой тихоходок на борту разбился на Луне. Хотя считается, что посадочный модуль разбился со скорости несколько сотен метров в секунду, ударное давление, создаваемое его металлической рамой при ударе о поверхность, было значительно выше 1,14 ГПа.

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"Можем подтвердить, что они не выжили", – расстроили ученые тех, кто считал, что тардиграды смогли выжить на Луне.

Чарльз Кокелл, астробиолог из Эдинбургского университета, который не участвовал в исследовании, говорит, что эти результаты показывает, насколько маловероятна панспермия (перемещение живых организмов между мирами на метеоритах).

"Сложные многоклеточные животные не выйдет перенести так легко. Другими словами, Земля – биогеографический остров для живых существ. Они в ловушке, как нелетающая птица на острове в океане", – описал он ситуацию.

Видео: zefrank1

Евгений Пилипенко

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