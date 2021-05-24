UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Космос | "Микромедведями" выстрелили из пушки и поняли – на Луне при крушении зонда они не выжили видео

24.05.2021, 13:02
Скриншот из видео FOX
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Китайская ракета упала в районе Мальдивских островов, в NASA качают головой – первые видео
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена

Британские физики заряжали усыпленных тихоходок Hypsibius dujardini в пневматическую пушку и на разных скоростях выстреливали в мишень. Выяснилось, что эти экстремальные "выживальщики" погибают на скорости выше 900 м/с – под краткосрочным давлением >1,14 гигапаскалей. Исследование опубликовал журнал Astrobiology, пишет Science.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С животными обращались по правилам этики для исследований: их подкармливали, затем помещали в мини-пульки из нейлона с водой и замораживали на двое суток для "усыпления". Этими пулями выстреливали по песчаным мишеням на дистанции полметра в вакууме на скоростях от 556 до 1000 м/с, а затем исследовали под микроскопов состояние размороженных подопытных.

Оказалось, эти животные могут переносить ударные нагрузки до скорости 728 м/с и восстанавливаться. Выше этого предела выживаемость падала, а время, чтобы "прийти в себя", росло.

Смотрите видео: В газе комет нашли вещества, которых там быть не должно – по прежним представлениям

"Выше этих скоростей они превращаются в кашу", – оценили авторы эффект на скоростях >900 м/с.

СПРАВКА. Миниатюрные беспозвоночные тардиграды (0,5–1 мм) – одни из самых живучих существ на Земле. Они умеют впадать в "спячку" до 0,1% от их обычной активности – ангидриоз, которая мало отличается от смерти, но когда внешние условия приходят в норму, "восстают из мертвых". В состоянии потери до 98% воды эти беспозвоночные способны экстремально до 30 лет обходиться без нее, пищи, кислорода, и выдерживать скачки температуры, давления и радиации.

Снимки сверху – до выстрела, С – после него на скорости 728 м/с, D – 900 м/с:

Нажмите выше, чтобы открыть в полном размере (Фото: Alejandra Traspas, Mark J. Burchell)

Ученые пришли к выводу, что "ударное" заселение планет тихоходками возможно, но экстремально маловероятно.

Речь идет о случае в апреле 2019 года, когда израильский зонд Beresheet с капсулой тихоходок на борту разбился на Луне. Хотя считается, что посадочный модуль разбился со скорости несколько сотен метров в секунду, ударное давление, создаваемое его металлической рамой при ударе о поверхность, было значительно выше 1,14 ГПа.

Читайте также: На борту Tesla в космосе летит огромный "Ковчег" цифровых данных

"Можем подтвердить, что они не выжили", – расстроили ученые тех, кто считал, что тардиграды смогли выжить на Луне.

Чарльз Кокелл, астробиолог из Эдинбургского университета, который не участвовал в исследовании, говорит, что эти результаты показывает, насколько маловероятна панспермия (перемещение живых организмов между мирами на метеоритах).

"Сложные многоклеточные животные не выйдет перенести так легко. Другими словами, Земля – биогеографический остров для живых существ. Они в ловушке, как нелетающая птица на острове в океане", – описал он ситуацию.

Видео: zefrank1

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наука Луна космос исследование животные давление зоология тихоходки выживание микроб Tardigrade
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 