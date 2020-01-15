Ученые нашли слабое место самых живучих существ - тихоходок

Тихоходка (Фото: depositphotos.com)

Тихоходки, способные переносить заморозку, высокое давление, радиацию и вакуум, оказались уязвимы к долгому перегреву. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Nature.

Микроскопические беспозвоночные существа размером от 0,3 до 0,5 мм, называемые также водяными медведями, способны обезвоживать свое тело и в состоянии анабиоза переносить почти любые окружающие условия.

Однако ученые предупреждают, что изменения климата уже привели к риску исчезновения одного из антарктических видов тихоходок, Acutuncus antarcticus. Теперь найдены свидетельства того, что слабость к повышению температуры есть и у другого вида - Ramazzottius varieornatus.

Датские ученые из университета Копенгагена обнаружили, что половина активных тихоходок умирает при повышении температуры до 37 градусов в течение суток, а при повышении температуры до 63 градусов на такое же время погибает и половина тихоходок в состоянии анабиоза. Дальнейшее повышение температуры приводит к еще более быстрой гибели существ.

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