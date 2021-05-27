NASA договорилось с американскими компаниями Lockheed Martin и General Motors насчет разработки двухместного электрокара для передвижения по поверхности Луны. Создание Lunar Terrain Vehicle входит в новую лунную программу "Артемида" от Аэрокосмического управления США, говорится в пресс-релизе LM.

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NASA требуется два типа транспортных средств для освоения естественного спутника Земли: открытого типа, а также объемный/многоцелевой/герметичный Lunar Surface Science Mobility System.

По данным компаний-подрядчиков, их луномобиль будет оснащен технологиями автономного движения и из-за перезаряжаемых батарей получит "существенно больший" запас хода по сравнению с лунным багги 1970-х. NASA хочет, чтобы помимо двух астронавтов, машина на одном заряде могла перевезти не менее 2 км до 500 кг груза. Багги должен выдерживать перепад температур от +126°С в освещенном месте до –173°С ночью.

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Для подзарядки должны быть предусмотрены солнечные панели и другие системы, а также возможность использовать внешние источники энергии в будущей инфраструктуре базы. Какая масса, запас хода и другие характеристики будущего лунохода – пока неизвестно.

Лунный багги, который использовали астронавты NASA во время программы Apollo, был четырехколесным двухместным электромобилем на двух неперезаряжаемых батареях. Разработан в целом Boeing, колеса – General Motors. Командир Apollo 17 Юджин Сернан в 1972-м "намотал" на таком >35 км, отъезжая от посадочного модуля на >7 км.

Пользователи иронизируют в комментариях к ролику LM, что "на создание простого вездехода у них уйдет 20 лет и $10 млрд, а когда они прилунятся, их встретят лунные Tesla, гоняющие по лунной базе SpaceX с ежемесячной посадкой и взлетом пригородных звездолетов".

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Евгений Пилипенко

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