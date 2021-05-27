Зонд الأمل ("Надежда") первой арабской межпланетной миссии передал на Землю данные, по которым ученые собрали первое и почти полное изображение экзосферы Марса – так называемой короны. Об этом пишет пресс-служба Hope Mars Mission.
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10 мая с орбиты 20 000×43 000 км зонд сделал четыре "снимка" с помощью ультрафиолетового спектрометра EMUS. На Земле их сшили в одно изображение с Марсом в центре.
Планета на изображении окружена облаком атомарного водорода, который рассеивается более чем на 20 000 км от поверхности.
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Он образуется в нижних слоях разреженной атмосферы Марса при "бомбардировке" молекулярного водорода фотонами от Солнца – и рассеивается выше, в том числе в открытый космос.
Зонд запустили к Красной планете 20 июля 2020 года, 9 февраля 2021-го он успешно вышел на орбиту Марса. Почитать о его миссии.
Аналогичная "оболочка" есть и у Земли, причем она в десятки раз обширнее марсианской:
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