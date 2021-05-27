Зонд الأمل ("Надежда") первой арабской межпланетной миссии передал на Землю данные, по которым ученые собрали первое и почти полное изображение экзосферы Марса – так называемой короны. Об этом пишет пресс-служба Hope Mars Mission.

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10 мая с орбиты 20 000×43 000 км зонд сделал четыре "снимка" с помощью ультрафиолетового спектрометра EMUS. На Земле их сшили в одно изображение с Марсом в центре.

Планета на изображении окружена облаком атомарного водорода, который рассеивается более чем на 20 000 км от поверхности.

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Он образуется в нижних слоях разреженной атмосферы Марса при "бомбардировке" молекулярного водорода фотонами от Солнца – и рассеивается выше, в том числе в открытый космос.

Зонд запустили к Красной планете 20 июля 2020 года, 9 февраля 2021-го он успешно вышел на орбиту Марса. Почитать о его миссии.

СПРАВКА. Полная масса Hope с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы . Полная масса Hope с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы аппарата преимущественно композитно-алюминиевой структуры — 2,37 м в ширину и 2,9 м в высоту, мощность солнечных панелей для зарядки трех аккумуляторов — 1800 Вт, коррекция положения — 11 двигателей. На борту три прибора: многоканальная 12 Мpx-камера для 4К-видео, способная снимать с частотой 180 кадров/сек EXI, интерферометрический термальный инфракрасный спектрометр EMIRS, ультрафиолетовый (100–170 нм) спектрометр EMUS. Финальная орбита для научных исследований: 20 000×43 000 км с наклонением 25° и витком за 55 ч.

Аналогичная "оболочка" есть и у Земли, причем она в десятки раз обширнее марсианской:

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Евгений Пилипенко

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