Арабы впервые летят к другой планете. Что за Al Amal и зачем шейхам Марс – видео

Объединенные Арабские Эмираты сегодня отправят в направлении Марса автоматическую станцию Hope (مسبار الأمل). Emirates Mars будет первой арабской/мусульманской межпланетной миссией.



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МИССИЯ. Проект анонсирован ровно шесть лет назад, в 2014-м. Emirates Mars изучит процессы в атмосфере Марса, его погоду. Будет составлена первая полная картина происходящего с ней и предпринята попытка понять, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород.

Центр управления миссией - в Космическом центре им. Мухаммеда бин Рашида в Дубае, а вся связь с аппаратом в X-диапазоне на скорости до 1,6 Мбит/с в сторону Земли будет идти через станцию Deep Space Network от NASA под Мадридом. Миссия рассчитана на один марсианский год с возможностью продления еще на год.

ПОЛЕТ. Точную дату прибытия метеозонда к Марсу в ОАЭ не называют: это будет в феврале 2021-го. Аппарат преодолеет путь в 493,5 млн км и за полчаса сожжет почти половину топлива, чтобы затормозить (121 000 км/ч ---> 18 000 км/ч) и выйти на орбиту поимки. Так как радиосигнал от Марса до Земли идет от 13 до 26 минут, вся операция будет автономной. Более того, после выхода на орбиту аппарат войдет в радиотень: выяснить, успешно ли все прошло или зонд улетел в глубокий космос/разбился, можно будет только через несколько часов после начала маневра.

Несколько недель затем будут тестировать аппаратуру зонда, после чего переведут его на эллиптическую орбиту для научных исследований: 20 000 х 43 000 км с наклонением 25° и витком за 55 ч.

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ЗОНД. Полная масса с топливом — 1350 кг, габариты призматической формы аппарата преимущественно композитно-алюминиевой структуры — 2,37 м в ширину и 2,9 м в высоту, мощность солнечных панелей для зарядки трех аккумуляторов — 1800 Вт, коррекция положения — 11 двигателей. На борту будет три прибора:

а) Emirates eXploration Imager (EXI) — многоканальная 12 Мpx-камера для 4К-видео, способная снимать с частотой 180 кадров в секунду; помимо просто снимков ее используют для измерения концентраций воды, льда, пыли, CO2 и аэрозолей в нижнем слое атмосферы, а также для выяснения, почему там быток озона;

б) Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS) — интерферометрический термальный инфракрасный спектрометр для измерения температуры поверхности и нижних/средних слоев атмосферы, изучения в ней распределения пыли, водяного льда и пара. Фактически будет составлена динамичная тепловая карта атмосферы;

в) Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) — ультрафиолетовый (100–170 нм) спектрометр для изучения распределения СО в верхней атмосфере/термосфере, а также атомарного кислорода и водорода в экзосфере.

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Видео: Seeker