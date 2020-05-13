В США собрали луноход на колесах из "пробок от бутылки" – видео

Аэрокосмическое управление США дало добро на сборку полетной версии миниатюрного лунохода Iris, который разрабатывают студенты Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге: аппарат прошел проверку проекта экспертами NASA.

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При проверке отмечены некоторые моменты, которые приведут к небольшим изменениям дизайна.

Iris отправят на Луну верхом на аппарате Peregrine от частной компании Astrobotic (пару лет назад она победила на конкурсе NASA в категории "лучшая миссия с небольшим бюджетом на доставку 14 полезных нагрузок".

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Iris изначально должен был быть двухколесным, и опираться сзади на "хвост", который волочился бы по поверхности. В итоге его сделали четырехколесным, с колесами из углеродного композита, которые напоминают крышки от бутылок.

Основные датчики робота - две видеокамеры с диафрагмами, которые контролируют количество света, попадающего в объектив. Он поедет по поверхности спутника Земли осенью 2021 года.

NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида".

новая программа Для этого создан новый корабль Orion , строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway .

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