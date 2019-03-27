В Канаде показали луноход для миссии на спутник Земли: видео

Канадское космическое агентство показало прототип ровера, который после прохождения испытаний и включения его в лунную программу может отправиться на естественный спутник Земли. Видеоролик тестов на различной поверхности размещен в YouTube CSA.

Луноход называется Juno или TRT (Teleoperation Robotic Testbed - телеоперационный роботизированный испытательный стенд). Его планируется использовать для самых различных исследовательских программ на Луне.

Реклама

Смотрите также: Toyota показала концепт лунохода для спутника Земли: видео

При габаритах 1,38 x 1,6 х 0,75 м "Джуно" весит около 300 кг и работает от литий-ионных батарей. Он может везти до 275 кг грузов и развивать скорость до 12,5 км/ч.

Аппарат разработан и собран компанией Neptec Design Group.

Ролик 360 градусов:

Чтобы ландшафт на тест-полигоне в провинции Квебек был больше похож на лунный, его "модифицировали": насыпали грунта, камней различных фракций, разложили валуны и так далее. Ровером управляли удаленно - из центров в Квебеке и Германии.

Juno - один из пяти разрабатываемых CSA роверов под различные типы работ. Ранее его испытывали в NASA на вулканическом грунте на Гавайях.

Нажмите, чтобы увеличить: