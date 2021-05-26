На 21:59 вечера по киевскому времени у SpaceX запланирована отправка на орбиту партии из 60 интернет-аппаратов. В точке старта SLC-40 на Космическом побережье Флориды в это время будет день – 14:59.

Если все пройдет успешно, этой миссией компания Илона Маска завершит создание первой спутниковой "оболочки" проекта Starlink из 1584 аппаратов на высоте 550 км с наклонением 53° – и начнет формировать вторую. К осени интернет "от Маска" будет доступен на ~80% поверхности Земли.

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Первая ступень ракеты Falcon 9 с номером B1063 до этого летала только раз, когда в ноябре 2020-го вывела на орбиту спутник Sentinel-6 Michael Freilich.

Спустя 8,5 минут она должна автономно сесть на одном работающем двигателе на плавучую дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане примерно в 631 км на северо-восток от точки запуска. Процесс покажут в прямой трансляции, в том числе с камеры на спускающейся 40-метровой ступени.

Посмотрите, это впечатляет:

Одна створка носового обтекателя летала в четырех миссиях Starlink, другая – в двух (Starlink и Transporter-1). Их подберут в океане в 682 км от места старта корабли GO Searcher и GO Navigator.

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Вторая очередь/"оболочка" Starlink будет состоять из такого же числа аппаратов, что и первая, но на высоте 540 км с наклонением орбиты к экватору 53,2°. С июля SpaceX начнет регулярно выводить "старлинки" на полярную орбиту.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

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Евгений Пилипенко

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