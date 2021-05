"Пережил аномалию". У дрона Ingenuity произошел сбой во время полета на Марсе

Вертолет-разведчик NASA Ingenuity во время шестого полета на Марсе "пережил аномалию" – сбой навигационной системы. Об этом сообщает NASA Science.

Планировалось, что Ingenuity поднимется на высоту 10 метров, со скоростью 4 м/с пролетит 150 метров на юго-запад, затем, фотографируя местность, переместится на 15 метров на юг, 50 метров на северо-восток и приземлится.

В NASA пишут, что первые 150 метров проблем не было, но потом Ingenuity начал корректировать скорость и раскачиваться до конца полета. Перед посадкой он отклонился по крену и тангажу более чем на 20 градусов.

Как выяснили в агентстве, через 54 секунды после взлета произошел сбой в конвейере изображений, передаваемых навигационной камерой.

Этот сбой привел к потере одного навигационного изображения и к тому, что все последующие изображения были с неточными временными метками, объясняют ученые. В результате алгоритм навигации работал на основе неверных данных.

Несмотря на эту "аномалию", Ingenuity смог продолжать полет и безопасно приземлился в пределах примерно пяти метров от предполагаемого места посадки, отметили в NASA. В агентстве также показали анимацию с последними 65 метрами полета дрона и фото, которое он сделал.

