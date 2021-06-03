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Другие миры | "Выясним, как она стала адом". Впервые за 40 лет зонды доберутся до поверхности Венеры видео

03.06.2021, 07:41
Скриншот из видеозаписи
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Аэрокосмическое управление США дало зеленый свет двум миссиям по изучению одного из самых активных и сложных для доступа миров Солнечной системы. Цель проектов DAVINCI+ и VERITAS – выяснить на месте, как Венера, вторая от Солнца планета, "стала похожим на ад миром", но при этом имеет немало земных характеристик.

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DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) – эта миссия проанализирует атмосферу Венеры вплоть до поверхности (посадочный модуль будет спускаться 63 минуты), чтобы понять, как она образовалась, эволюционировала, и определит, был ли у планеты когда-либо океан.

На спускаемом модуле будут камеры, на орбите останется аппарат: оба будут картировать поверхность. Кроме того, DAVINCI + пришлет первые снимки с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры, известных как "тессеры", которые могут быть сопоставимы с земными континентами (если у Венеры есть тектоника плит).

Прошлые пять орбитальных миссий (Венера-15, Венера-16, Magellan, Venus Express, Akatsuki) занимались дистанционным наблюдением планеты, а DAVINCI+ будет первым зондом с 1985-го (миссия Вега-2), который достигнет поверхности.

Топ-разработчик – Джеймс Гарвин, Центр космических полетов им. Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. Последняя миссия США на Венеру была в 1978-м. 

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) при помощи радара с синтезированной апертурой составит 3D-карту поверхности Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась настолько отлично от Земли.

Зонд выяснит, есть ли там все еще тектоническая активность, и нанесет на карту инфракрасное излучение от поверхности, чтобы отобразить типы ее пород, которые в значительной степени неизвестны. Аппарат определит, выделяют ли действующие вулканы водяной пар в атмосферу.

Инфракрасный картограф предоставит ФРГ, радар и некоторые другие узлы аппарата – Италия и Франция. Топ-ученый миссии – Сюзанна Смрекар из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

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"Голый" бюджет каждой миссии составляет около $500 млн. По предварительному плану, обе начнутся в 2028-2030 годах.

СПРАВКА. Венера – вторая планета от Солнца, вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Не имеет спутников. Масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Состав атмосферы: 96,5% – углекислый газ, 3,5% – азот; кислорода и водяного пара нет. Средняя температура на поверхности из-за экстремального парникового эффекта 462°C. Атмосферное давление в 92 раза выше, чем на Земле (примерно как давление воды на глубине 900 м). 

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Евгений Пилипенко
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nasa наука космос исследование атмосфера давление солнечная система DAVINCI+ VERITAS
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