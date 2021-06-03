Аэрокосмическое управление США дало зеленый свет двум миссиям по изучению одного из самых активных и сложных для доступа миров Солнечной системы. Цель проектов DAVINCI+ и VERITAS – выяснить на месте, как Венера, вторая от Солнца планета, "стала похожим на ад миром", но при этом имеет немало земных характеристик.
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DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus) – эта миссия проанализирует атмосферу Венеры вплоть до поверхности (посадочный модуль будет спускаться 63 минуты), чтобы понять, как она образовалась, эволюционировала, и определит, был ли у планеты когда-либо океан.
На спускаемом модуле будут камеры, на орбите останется аппарат: оба будут картировать поверхность. Кроме того, DAVINCI + пришлет первые снимки с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры, известных как "тессеры", которые могут быть сопоставимы с земными континентами (если у Венеры есть тектоника плит).
Прошлые пять орбитальных миссий (Венера-15, Венера-16, Magellan, Venus Express, Akatsuki) занимались дистанционным наблюдением планеты, а DAVINCI+ будет первым зондом с 1985-го (миссия Вега-2), который достигнет поверхности.
Топ-разработчик – Джеймс Гарвин, Центр космических полетов им. Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд. Последняя миссия США на Венеру была в 1978-м.
VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) при помощи радара с синтезированной апертурой составит 3D-карту поверхности Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась настолько отлично от Земли.
Зонд выяснит, есть ли там все еще тектоническая активность, и нанесет на карту инфракрасное излучение от поверхности, чтобы отобразить типы ее пород, которые в значительной степени неизвестны. Аппарат определит, выделяют ли действующие вулканы водяной пар в атмосферу.
Инфракрасный картограф предоставит ФРГ, радар и некоторые другие узлы аппарата – Италия и Франция. Топ-ученый миссии – Сюзанна Смрекар из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.
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"Голый" бюджет каждой миссии составляет около $500 млн. По предварительному плану, обе начнутся в 2028-2030 годах.
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