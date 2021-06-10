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Появилась новая панорама Марса в потрясающем качестве: со звуками пустыни другой планеты видео

10.06.2021, 08:37
Cкриншот из видеозаписи
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Шестиколесный исследовательский робот Perseverance завершил этап первоначальных системных испытаний и миссию обязательных летных тестов дрона Ingenuity, – и с 1 июня приступил к основным научным задачам, в том числе по поиску признаков древней микробной жизни на Марсе. Об этом сообщила команда проекта Mars 2020.

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Perseverance ранее также испытал свой кислородогенерирующий прибор, его камеры сделали уже более 75 000 изображений, а микрофоны записали первые звуки.

Сейчас ровер направляется на низменность на юге, чтобы в течение нескольких месяцев исследовать некоторые из старейших геологических объектов на дне "озера" в кратере Йезеро на площади ~4 км2.

"3,8 млрд лет назад эта область находилась под водой, по крайней мере, на 100 метров", – отметили в NASA. Именно там состоится забор проб для возвращения на Землю в следующей миссии NASA/ESA.

Смотрите фото: Впервые показана водородная корона Марса

Ожидается, что большинство проблем на этом пути возникнет в виде песчаных дюн, расположенных в пределах участка Сейта (на языке навахо "среди песка"). Чтобы избежать их, команда марсохода решила, что Perseverance будет ехать в основном либо по трещиноватому камню на дне кратера, либо вдоль границы между ним и Сейтой.

Первая научная кампания будет завершена, когда марсоход вернется на место посадки. К этому моменту Perseverance преодолеет от 2,5 до 5 км, заполнив породами до восьми из 43 "пробирок".

Затем ровер отправится на север, а после – на запад к месту своей второй научной кампании: региону дельты озера Йезеро (веерообразные остатки слияния древней реки и озера в кратере).

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Евгений Пилипенко
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nasa технологии Марс космос исследование карта геология марсоход ровер Perseverance Ingenuity
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