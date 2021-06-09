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Первые за поколение фото Ганимеда – гигантского ледяного спутника Юпитера

09.06.2021, 09:30
Первые за поколение фото Ганимеда – гигантского ледяного спутника Юпитера - Фото
Юпитер и Ганимед (фото - NASA)

Межпланетная автоматическая станция Junо, которая исследует систему Юпитера, прислала первые два снимка Ганимеда – крупнейшего спутника не только своей планеты, но и во всей Солнечной системе. Фото выложены на подсайте миссии на портале NASA.

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Первый пролет зонда над Ганимедом состоялся 7 июня.

Одно фото с разрешением ~1 км/пиксель – с тепловизионной камеры JunoCam (почти вся сторона покрытого водяным льдом галилеевого спутника).

Второе фото с разрешением 600-900 м/пиксель – с навигационной камеры Stellar Reference Unit: темная, противоположная Солнцу, сторона луны, залитая тусклым рассеянным от Юпитера светом.

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На обоих видна поверхность с замечательными деталями: кратерами, длинными складками и другими структурами (возможно, тектоническими разломами), и другими элементами

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Никакой другой космический аппарат за поколение ближе к Ганимеду не подбирался.

Смотрите видео: Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта

В ближайшие дни Juno отправит больше изображений от пролета над Ганимедом (неретушированные исходные изображения будут доступны здесь).

Узнайть, где точно находится "Юнона" в любой момент, можно с помощью интерактивной программы NASA "Взгляд на Солнечную систему".

Фото: NASA
СПРАВКА. Ганимед – один из спутников Юпитера, крупнейший (∅=5268 км) в Солнечной системе. Открыт 7 января 1610-го. Диаметр на 8% больше, чем у Меркурия, масса – всего 45% массы Меркурия, но рекордная среди спутников планет (в >2 раза больше массы Луны). Состоит из примерно равного количества силикатных пород и водяного льда; с жидким ядром, богатым железом. Предположительно, на глубине ~200 км между слоями льда есть океан жидкой воды. Единственный спутник с магнитосферой. Есть тонкая атмосфера. Исследовали его зонды Pioneer-10, оба "Вояджера", Galileo и Juno. Следующая миссия – JUICE. 
  • Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле этого года закончит плановые задачи. Теперь аппарат, который был "заточен" под сбор данных преимущественно о газовом гиганте (о гравитационном и магнитном полях, внутреннем строении), исследует систему "Юпитер + его кольца + крупнейшие галилеевы спутники".
  • Одобренное расширение миссии предполагает 42 дополнительных витка вокруг крупнейшей планеты Солнечной системы, включая близкие пролеты над северными полярными циклонами Юпитера, а также проходы около Ио (11), Ганимеда (2), Европы (3) и первое обширное исследование слабых колец планеты.
  • Встречи со спутниками начались с облета Ганимеда на малой высоте 7 июня 2021 года (виток PJ34), в результате чего орбитальный период сократился с 53 до 43 дней. Затем состоится близкий пролет над Европой 29 сентября 2022 года (PJ45), что сократит орбитальный период до 38 дней. Пара близких облетов у Ио 30 декабря 2023 (PJ57) и 3 февраля 2024 года (PJ58) в совокупности сократит орбитальный период до 33 дней.
  • Продление миссии разработано так, чтобы максимально сэкономить топливо (не включая главный двигатель) за счет гравитационных маневров при пролетах около спутников.

Смотрите видео: Обнаружены 10 неизвестных спутников Юпитера: теперь их всего 79

Евгений Пилипенко
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nasa космос исследование астрономия солнечная система юпитер юнона кратер зонд juno Ганимед
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