В Пентагоне опасаются космического оружия России и Китая, в Кремле – "русофобии" на орбите

У России и Китая среди прочего есть системы "направленной энергии", которыми они способны при необходимости подавлять американские спутники. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

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По его словам, КНР и РФ "бросают вызов превосходству Америки в космосе, агрессивно разрабатывая оружие" для потенциального подавления или уничтожения космического потенциала США в гипотетических "звездных войнах".

"И у Китая, и у России есть мобильные наземные лазерные системы и системы радиоэлектронной борьбы, способные повреждать и ослеплять наши спутниковые системы", – подчеркнул Рэймонд, отметив, что сюда входит подавление GPS- и радиосигналов.

Генерал ВВС США добавил, что Китай также инвестировал в технологии захвата спутников при помощи роботизированной руки на аппарате Shijian-17, а Россия испытала снаряд для уничтожения американских спутников на низкой околоземной орбите.

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Рэймонд подчеркнул, что США "предпочли бы", чтобы космических конфликтов не было.

"Наша цель – предотвратить возникновение конфликтов в космосе и их распространение на другие области, и лучший способ сделать это – с позиции силы. Быстрое наращивание сил потенциальными противниками <...> должно быть встречено немедленным улучшением нашей архитектуры и возможностей космической обороны", – сказал генерал сенаторам.

Ранее в Кремле заявляли, что РФ хочет работать с США в космосе, но переживает, что Вашингтон "может пасть жертвой русофобии".

18 декабря 2019 года Конгресс США одобрил создание космических войск, а 14 января 2020-го в Белом доме Рэймонд принял присягу как первый командующий таких сил.

Космические силы США получили официальное название. Над ними сразу начали подшучивать.

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Евгений Пилипенко

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