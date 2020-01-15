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В США принес присягу первый командующий Космических сил

В США принес присягу первый командующий Космических сил - Фото
Дональд Трамп и Джон Рэймонд (фото - EPA)
15.01.2020, 10:33

По словам Дональда Трампа, США должны доминировать в космосе

Во вторник, 14 января, в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс официально привел к присяге генерала Джона Рэймонда, который возглавляет Космические силы США. Об этом сообщает Голос Америки.

Во время церемонии Пенс заявил, что в состав Космических сил США войдут тысячи служащих.

Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019 года, когда президент Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

Пенс заявил, что Трамп убежден, что "Соединенные Штаты должны сохранять доминирование в космическом пространстве так же, как на земле, в море и воздухе".

Задача космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Их численность составит от 15000 до 20000 человек, пока что они будут набраны из военно-воздушных сил.

Космические войска стали шестым родом вооруженных сил США, наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами, морской пехотой и береговой охраной.

  • 18 декабря Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год.
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дональд трамп майкл пенс космические силы США
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