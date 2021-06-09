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Миллиардер Брэнсон собрался улететь в космос раньше миллиардера Безоса – Parabolic Arc видео

09.06.2021, 10:13
Ричард Брэнсон в костюме для полета (фото - Virgin Galactic)
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон может обойти американского "космического" конкурента-миллиардера Джеффа Безоса: он также задумал отправиться в космос в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на источники пишет Parabolic Arc.

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Компании обоих создали системы для космического туризма: Blue Origin Безоса – ракету New Shepard с капсулой для людей, Virgin Galactic Брэнсона – пилотируемый ракетоплан VSS Unity.

7 июня 2021 года Безос заявил, что 20 июля полетит в космос вместе с братом Марком.

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Однако у Брэнсона теперь работают над его полетом на борту ракетоплана. Ранее он мечтал полететь на 50-ую годовщину высадки на поверхность Луны в июле 2019 года.

Получится или нет отправить миллиардера 4 июля ввысь, зависит от скорости получения на это лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В плане "достижения космоса" с возможным полетом Брэнсона не все так просто. Дело в том, что FAA считает границей космоса высоту 80,4 км над поверхностью Земли, а Международная авиационная федерация (FAI) – 100 км, то есть линию Кармана.

Капсула ракеты New Shepard преодолевала 100 км в 12 из 15 полетов, а вот VSS Unity на такую высоту не залетал; максимум у него было 89 км.

Глава SpaceX Илон Маск, третий "космический" миллиардер, пока не объявлял о планах полета в космос. Его разработки в первую очередь нацелены на межпланетные полеты.

Смотрите фото: Первые за поколение снимки Ганимеда – гигантского ледяного спутника Юпитера 

Евгений Пилипенко
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