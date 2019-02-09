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09.02.2019, 08:10

68-летний миллиардер объявил, что скоро сам слетает в космос

68-летний миллиардер объявил, что скоро сам слетает в космос - Фото
Ричард Брэнсон (фото - EPA)

Британец Ричард Брэнсон хочет полететь в космос в годовщину первой высадки людей на поверхность Луны

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Британский миллиардер, 68 летний Ричард Брэнсон заявил о намерении отправиться в космос в течение четырех или пяти месяцев на борту своего собственного космического корабля Virgin Galactic. Об этом он рассказал AFP во время мероприятия в честь Virgin Galactic в Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне (США).

Полет он хочет осуществить в годовщину первой высадки людей на поверхность Луны.

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"Я мечтаю полететь на 50-ую годовщину высадки на поверхность Луны (годовщина миссии Апполон-11, которая отмечается в июле 2019 года - ред.), вот над чем мы работаем", - заявил Брэнсон.

По его словам, подготовка к полету уже находится на завершающей стадии. "К июлю мы должны провести достаточно испытаний", - добавил он, отметив, что не хочет подгонять свою команду. Следующее испытание космоплана запланировано на 20 февраля.

Компания, считает он, будет готова к обслуживанию клиентов к концу 2019 года.

Он также сказал, что Virgin Galactic обходится ему в 35 миллионов долларов в месяц. Ранее он говорил, что с 2000-х годов вложил в компанию более миллиарда долларов.

13 декабря компания Virgin Galactic сообщила, что в ходе четвертого тест-полета над калифорнийской пустыней Мохаве установлен новый рекорд: космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo впервые преодолел высоту с максимальной скоростью 2,9 Мах поднялся на высоту 82,7 км.

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Теги: Луна, космос, ричард брэнсон, virgin galactic, SpaceShipTwo, Апполон-11
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