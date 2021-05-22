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Космоплан компании Virgin Galactic совершил успешный суборбитальный полет: видео

22.05.2021, 23:40
Космоплан компании Virgin Galactic совершил успешный суборбитальный полет: видео - Фото
VSS Unity (иллюстрация — Virgin Galactic)

Суборбитальный космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершил сегодня, 22 мая 2021 года, третий космический полет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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VSS Unity был выпущен с базового корабля VMS Eve на высоте около 13 км и достиг высоты 89 км на скорости более 1000 м/с (три скорости звука).

Отделение Unity от Eve:

В экипаж космоплана входили Си Джей Стурков и Вэйв Маккей, самолет-носитель Eve пилотировали Келли Латимер и Майкл Масуччи.

Во время полета выполнялся ряд испытаний, в том числе научно-исследовательские эксперименты в рамках программы NASA. Собранная информация будет использоваться для двух заключительных тестовых полетов. Были испытаны модернизированные горизонтальные стабилизаторы и средства управления полетом корабля, а также подтверждено снижение электромагнитных помех.

Полет совершался с космодрома Америка в штате Нью-Мехико.

Ожидается, что после завершения программы из трех тестовых полетов в этом году компания получит лицензию на туристические суборбитальные полеты. Более 600 человек уже забронировали билеты на космоплан, сообщает BBC. Билет стоит $250 000.

Денис Юдин
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