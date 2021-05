Космоплан компании Virgin Galactic совершил успешный суборбитальный полет: видео

Суборбитальный космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершил сегодня, 22 мая 2021 года, третий космический полет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

VSS Unity был выпущен с базового корабля VMS Eve на высоте около 13 км и достиг высоты 89 км на скорости более 1000 м/с (три скорости звука).

Отделение Unity от Eve:

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2