Космоплан компании Virgin Galactic совершил успешный суборбитальный полет: видео

Суборбитальный космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона совершил сегодня, 22 мая 2021 года, третий космический полет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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VSS Unity был выпущен с базового корабля VMS Eve на высоте около 13 км и достиг высоты 89 км на скорости более 1000 м/с (три скорости звука).

Отделение Unity от Eve:

Today’s view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021

В экипаж космоплана входили Си Джей Стурков и Вэйв Маккей, самолет-носитель Eve пилотировали Келли Латимер и Майкл Масуччи.

Во время полета выполнялся ряд испытаний, в том числе научно-исследовательские эксперименты в рамках программы NASA. Собранная информация будет использоваться для двух заключительных тестовых полетов. Были испытаны модернизированные горизонтальные стабилизаторы и средства управления полетом корабля, а также подтверждено снижение электромагнитных помех.

Полет совершался с космодрома Америка в штате Нью-Мехико.

Ожидается, что после завершения программы из трех тестовых полетов в этом году компания получит лицензию на туристические суборбитальные полеты. Более 600 человек уже забронировали билеты на космоплан, сообщает BBC. Билет стоит $250 000.

4 мая 2020 года с космодрома Америка впервые взлетел космоплан Unity: видео.

29 июля 2020 года Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана: видео.

В ноябре 2020-го Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос.

Денис Юдин

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