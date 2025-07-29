Зеленский: Крест боевых заслуг даст воинам реальные вещи, подан законопроект в Раду
Награда Крест боевых заслуг будет давать воинам "реальные вещи". Президент Владимир Зеленский подписал и направил в Верховную Раду соответствующий законопроект, сообщил он во время вечернего обращения.
По словам президента, этот законопроект об уважении к воинам, которые отмечаются Крестом боевых заслуг.
"Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", – сказал он.
Зеленский также сообщил, что по состоянию на 29 июля 2025 года Крестом боевых заслуг отмечены 318 воинов. Он попросил Раду оперативно подготовить этот законопроект к голосованию.
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