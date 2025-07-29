Зеленский: Крест боевых заслуг даст воинам реальные вещи, подан законопроект в Раду

Награда будет на уровне звания Героя Украины и ордена Богдана Хмельницкого

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Награда Крест боевых заслуг будет давать воинам "реальные вещи". Президент Владимир Зеленский подписал и направил в Верховную Раду соответствующий законопроект, сообщил он во время вечернего обращения.

По словам президента, этот законопроект об уважении к воинам, которые отмечаются Крестом боевых заслуг.

"Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", – сказал он.

Зеленский также сообщил, что по состоянию на 29 июля 2025 года Крестом боевых заслуг отмечены 318 воинов. Он попросил Раду оперативно подготовить этот законопроект к голосованию.

Справка. Государственная награда Крест боевых заслуг была учреждена 5 мая 2022 года. Ее вручают за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником или за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) во время ведения военных (боевых) действий.