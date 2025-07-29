Зеленський: Хрест бойових заслуг буде давати воїнам реальні речі, подано законопроєкт до Ради

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Нагорода Хрест бойових заслуг буде давати воїнам "реальні речі". Президент Володимир Зеленський підписав та направив до Верховної Ради відповідний законопроєкт, повідомив він під час вечірнього звернення.

За словами президента, цей законопроєкт про повагу до воїнів, які відзначаються Хрестом бойових заслуг.

"Це об’єктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", – сказав він.

Зеленський також повідомив, що станом на 29 липня 2025 року Хрестом бойових заслуг відзначені 318 воїнів. Він попросив Раду оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування.

Довідка. Державна нагорода Хрест бойових заслуг була заснована 5 травня 2022 року. Її вручають за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником або за видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.