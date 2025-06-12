Сирський вручив нагороди військовим, на чиєму рахунку найбільше завданих втрат РФ – фото

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив захисників за мільйон втрат, яких Росія зазнала з початку повномасштабної війни. Про це він повідомив у своєму каналі.

"Піт українських захисників, їхня кров, їхні зусилля, професійність і ефективність – ось що забезпечило цей неймовірний результат – 1 млн загальних втрат ворожої армії", – зазначив він.

Сирський вручив найвищу почесну нагороду Головкома "Хрест заслуги" військовим, на чиєму рахунку чимало знищених ворогів, ворожої техніки та озброєння. Йдеться про пілота армійської авіації майора Руслана Дегтярьова, представника танкових військ старшого сержанта Андрія Шеврікуко, протитанкіста сержанта Володимира Тесля та оператора ударних БпАК солдата Андрія Хом’яка.

Головком поспілкувався з захисниками щодо їхньої служби, застосування нових технологій та зразків зброї, а також подякував за "неоціненний внесок" у знищення російських окупантів, їхньої військової техніки та озброєння.