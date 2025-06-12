В ГУР назвали ім'я символічного мільйонного знищенного окупанта – відео
Українські розвідники знищили символічного мільйонного окупанта та назвали його ім'я. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Бійці підрозділу активних дій Kraken 11 червня доповіли про ліквідацію Машаненкова Сергія Миколайовича 1978 року народження. Він є уродженцем Камчатського краю та служив у бригаді тихоокеанської морської піхоти.
"Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними", – зазначили у ГУР.
В розвідці підкреслили, що військові продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов в Україну зі зброєю.
- 12 червня втрати росіян в Україні сягнули мільйона осіб. За добу Сили оборони "відмінусували" ще 1140 росіян.
- За даними "Хортиці", РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр території на сході.