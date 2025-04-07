РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр території на сході – "Хортиця"

За інформацією ОСУВ "Хортиця", Росія втрачає 146 військових за окупацію квадратного кілометра території на сході України

Російська символіка на військовому одязі (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" підрахувало, що Росія в середньому втрачає по 146 військових під час захоплення квадратного кілометра території на Східному напрямку фронту. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

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За даними військових, РФ у боях на Східному напрямку в січні – березні у середньому втрачала по 146 військових під час загарбання квадратного кілометра української території.

Також РФ втратила танк, дві бойові броньовані машини та чотири з половиною гармати. Ці показники отримані з середніх втрат російської армії під час бойових дій у перші три місяці 2025 року на Східному напрямку у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, за добу з 6 до 7 квітня Росія втратила 1350 військових, 13 танків, 25 бойових бронемашин і 31 артилерійську систему.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 925 020 військових, 10 567 танків, 21 997 бронемашин і 25 815 артсистем.