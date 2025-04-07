РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке – "Хортица"

По информации ОСГВ "Хортица", Россия теряет 146 военных за оккупацию квадратного километра территории на востоке Украины

Российская символика на военной одежде (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" подсчитала, что Россия в среднем теряет по 146 военных во время захвата квадратного километра территории на Восточном направлении фронта. Об этом сообщила пресс-служба ОСГВ "Хортица".

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По данным военных, РФ в боях на Восточном направлении в январе – марте в среднем теряла по 146 военных во время захвата квадратного километра украинской территории.

Также РФ потеряла танк, две боевых бронированных машины и четыре с половиной орудия. Эти показатели получены из средних потерь российской армии во время боевых действий в первые три месяца 2025 года на Восточном направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица".

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за сутки с 6 по 7 апреля Россия потеряла 1350 военных, 13 танков, 25 боевых бронемашин и 31 артиллерийскую систему.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 925 020 военных, 10 567 танков, 21 997 бронемашин и 25 815 артсистем.