На Покровском направлении россияне, пользуясь дождливой погодой и плохой видимостью, наступали механизированной колонной на позиции Сил обороны, однако потерпели неудачу. Кадры отражения штурма оккупантов опубликовала 46-я аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Военные рассказали, что накануне утром увидели выдвижение вражеской колонны. Она состояла из 15 единиц военной техники, включая танки и боевые машины пехоты.

"Так, благодаря слаженной работе артиллерии, разведки, аэроразведке, подразделениям ударных БпЛА и инженерных подразделений – колонна была разбита, техника уничтожена, а штурмовые действия – сорваны", – говорится в сообщении.

В результате вражеская армия потеряла 58 военных, три танка, 11 БМП, автомобиль и мотоцикл.

Часть техники взорвалась на заранее подготовленных инженерных рубежах. Успешному отражению атаки способствовала совместная работа подразделений 46-й бригады ДШВ при поддержке 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ, 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады.