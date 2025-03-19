Сергей Флеш рассказал, как дроновый занавес остановил россиян на Покровском направлении
Впервые в истории ход событий на Покровском направлении ответил на вопрос, могут ли дроны заменить артиллерию: могут. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.
"Мы создали на Покровском направлении настолько большую плотность огня и полета наших дронов, что противник не может буквально высунуть нос – ему моментально наносят поражение. Речь идет даже не о технике или танках. Речь уже о людях. Когда пехотинец не имеет возможности перейти из точки А в точку Б, потому что какой-то FPV Мадьяра найдет этого пехотинца и его убьет", – сказал Бескрестнов.
Дроновой занавес на Покровском направлении настолько плотный, что фактически остановил наступление россиян, подчеркнул он. Любая машина, мотоцикл, любое ночное перемещение – все это, по его словам, отрабатывается сбросами, бомберами, FPV или дронами на оптоволокне.
"Мы достигли этого, потому что стянули туда много эффективных подразделений со всех фронтов. Мы не можем, к сожалению, такое же повторить везде. Но это – прецедент, что дроновая война может сдержать противника от боевых действий", – добавил Флэш.
- По данным Генерального штаба, на Покровском направлении в течение суток 18 марта украинские защитники остановили 39 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверево, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.
- Информация о продвижении российских подразделений вглубь территории Сумской области не соответствует действительности, отмечают в Генштабе. По данным военных, ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны.