Сергей Флеш рассказал, как дроновый занавес остановил россиян на Покровском направлении

На Покровское направление стянули многие эффективные подразделения со всех фронтов. Это создало важный прецедент

FPV (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Впервые в истории ход событий на Покровском направлении ответил на вопрос, могут ли дроны заменить артиллерию: могут. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"Мы создали на Покровском направлении настолько большую плотность огня и полета наших дронов, что противник не может буквально высунуть нос – ему моментально наносят поражение. Речь идет даже не о технике или танках. Речь уже о людях. Когда пехотинец не имеет возможности перейти из точки А в точку Б, потому что какой-то FPV Мадьяра найдет этого пехотинца и его убьет", – сказал Бескрестнов.

Дроновой занавес на Покровском направлении настолько плотный, что фактически остановил наступление россиян, подчеркнул он. Любая машина, мотоцикл, любое ночное перемещение – все это, по его словам, отрабатывается сбросами, бомберами, FPV или дронами на оптоволокне.

"Мы достигли этого, потому что стянули туда много эффективных подразделений со всех фронтов. Мы не можем, к сожалению, такое же повторить везде. Но это – прецедент, что дроновая война может сдержать противника от боевых действий", – добавил Флэш.