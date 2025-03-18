Генштаб опроверг информацию о продвижении россиян вглубь Сумской области
Информация, распространяющаяся в социальных сетях о продвижении российских подразделений вглубь территории Сумской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
По данным военных, ситуация на границе Сумской области с Курской областью России находится под контролем Сил обороны.
В Генштабе отметили, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Они оперативно уничтожаются огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заранее созданной системе обороны.
Кроме того, Силы обороны останавливают все попытки россиян закрепиться на территории Сумской области.
"Враг несет значительные потери в живой силе. Командованием ВСУ принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами", — подчеркнули военные.
В Генштабе добавили, что Силы обороны продолжают удерживать территории в Курской области.
"Важно отметить, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе", – говорится в сообщении.
В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.
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