Генштаб опроверг информацию о продвижении россиян вглубь Сумской области

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

Информация, распространяющаяся в социальных сетях о продвижении российских подразделений вглубь территории Сумской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, ситуация на границе Сумской области с Курской областью России находится под контролем Сил обороны.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Они оперативно уничтожаются огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заранее созданной системе обороны.

Кроме того, Силы обороны останавливают все попытки россиян закрепиться на территории Сумской области.

"Враг несет значительные потери в живой силе. Командованием ВСУ принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами", — подчеркнули военные.

В Генштабе добавили, что Силы обороны продолжают удерживать территории в Курской области.

"Важно отметить, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования и распространения панических настроений и уныния в украинском обществе", – говорится в сообщении.

В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.