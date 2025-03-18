Генштаб спростував інформацію щодо просування росіян углиб Сумської області
Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування російських підрозділів углиб території Сумської області не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними військових, ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони.
У Генштабі наголосили, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Вони оперативно знищуються вогневими засобами завдяки злагодженим діям і завчасно створеній системі оборони.
Окрім цього, Сили оборони зупиняють усі намагання росіян закріпитися на території Сумської області.
"Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Командуванням ЗСУ вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами й резервами", – наголосили військові.
У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують утримувати території в Курській області.
"Важливо зазначити, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування й поширення панічних настроїв і зневіри в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам і перевіряти інформацію.
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