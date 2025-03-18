Генштаб спростував інформацію щодо просування росіян углиб Сумської області

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування російських підрозділів углиб території Сумської області не відповідає дійсності. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними військових, ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Вони оперативно знищуються вогневими засобами завдяки злагодженим діям і завчасно створеній системі оборони.

Окрім цього, Сили оборони зупиняють усі намагання росіян закріпитися на території Сумської області.

"Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Командуванням ЗСУ вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами й резервами", – наголосили військові.

У Генштабі додали, що Сили оборони продовжують утримувати території в Курській області.

"Важливо зазначити, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування й поширення панічних настроїв і зневіри в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам і перевіряти інформацію.