Зеленський: Росія накопичує сили на кордоні, хоче завдати удару по Сумській області

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: me/V_Zelenskiy_official)

Росія накопичує сили на східному кордоні України, це свідчить про те, що ворог готується завдати удару по Сумській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Олександра Сирського.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що затягування війни Росією очевидне. За його словами, Україна готова надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.

Також президент зазначив, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати.

3 березня 2025 року речник Держприкордонслужби Демченко заявив, що росіяни у Сумській області намагаються перерізати логістику ЗСУ у Курській області.

7 березня глава ЦПД Коваленко повідомив, що на прикордонних територіях Сумської області тривають складні бої. Його коментар з’явився після появи інформації про прорив росіян через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області.

8 березня ЦПД спростував дані про масовий прорив росіян на кордоні в Сумській області.

14 березня ДПСУ повідомила, що Росія відправляє штурмовиків у "м'ясорубку" на Сумщину, Сили оборони їх вбивають.