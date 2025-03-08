ЦПД спростував дані про масовий прорив росіян на кордоні в Сумській області

Росіяни, як і раніше, намагаються діяти поодинокими групами по кілька осіб, зазначили в центрі

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Масового прориву кордону Збройними силами Росії в Сумській області не фіксується. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

У ЦПД заявили, що мережею шириться інформація про масовий прорив росіян на кордоні Сумської області.

Центр верифікував дані в угрупованні військ "Курськ" та повідомив, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей час не фіксується.

Водночас там зазначили, що ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій.

Однак Сили оборони ефективно знищують такі групи.

Раніше російські пропагандисти писали, що нібито ЗС РФ прорвали кордон Сумської області та просунулись на кілька кілометрів вглиб української території в районі населених пунктів Новеньке та Журавка.

Також про просування окупантів у Сумській області йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за п’ятницю, 7 березня.

На мапі DeepState змін у цьому районі не з'явилося.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState