ЦПД опроверг данные о массовом прорыве россиян на границе в Сумской области
Массовый прорыв границы Вооруженными силами России в Сумской области не фиксируется. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
В ЦПД заявили, что в сети распространяется информация о массовом прорыве россиян на границе Сумской области.
Центр верифицировал данные в группировке войск "Курск" и сообщил, что массовый прорыв границы между Новеньким и Журавкой в настоящее время не фиксируется.
В то же время, там отметили, что враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий.
Однако Силы обороны эффективно уничтожают такие группы.
Ранее российские пропагандисты писали, что якобы ВС РФ прорвали границу Сумской области и продвинулись на несколько километров вглубь украинской территории в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка.
Также о продвижении оккупантов в Сумской области говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за пятницу, 7 марта.
На карте DeepState перемен в этом районе не появилось.
- 3 марта 2025 года спикер Госпогранслужбы Демченко заявил, что россияне в Сумской области пытаются перерезать логистику ВСУ в Курской области.
- 7 марта глава ЦПД Коваленко сообщил, что на приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Его комментарий появился после появления информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области.