ЦПД опроверг данные о массовом прорыве россиян на границе в Сумской области

Россияне по-прежнему пытаются действовать одиночными группами по нескольку человек, отметили в центре

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Массовый прорыв границы Вооруженными силами России в Сумской области не фиксируется. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

В ЦПД заявили, что в сети распространяется информация о массовом прорыве россиян на границе Сумской области.

Центр верифицировал данные в группировке войск "Курск" и сообщил, что массовый прорыв границы между Новеньким и Журавкой в настоящее время не фиксируется.

В то же время, там отметили, что враг по-прежнему пытается действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп – закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий.

Однако Силы обороны эффективно уничтожают такие группы.

Ранее российские пропагандисты писали, что якобы ВС РФ прорвали границу Сумской области и продвинулись на несколько километров вглубь украинской территории в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка.

Также о продвижении оккупантов в Сумской области говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за пятницу, 7 марта.

На карте DeepState перемен в этом районе не появилось.

Карта: DeepState

Карта: DeepState