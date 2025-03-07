"Продолжаются сложные бои". В ЦПД прокомментировали ситуацию в приграничье Сумской области
На приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко после появления информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области.
Коваленко утверждает, что российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки в Сумской области к Судже Курской области. Украинские военные ведут бои и наносят россиянам значительные потери.
Генеральный штаб эту ситуацию не комментировал.
Ранее Украинская правда со ссылкой на данные карты DeepState и военного, который действует в этом районе, сообщила, что армия РФ прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.
"Это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно. Еще до Нового года россияне зашли на Куриловку, где одна из наших бригад оставила позиции. После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера (6 и 5 марта) совершили рывок – вот и результат", – сказал собеседник журналистов.
По словам неназванного военного, россияне прорвали район блокирования – территорию, где украинские военные пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения.
По информации собеседника УП, Силы обороны сейчас пытаются стабилизировать ситуацию на участке, чтобы россияне не смогли "окончательно закрыть пути сообщения".