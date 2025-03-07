"Продолжаются сложные бои". В ЦПД прокомментировали ситуацию в приграничье Сумской области

Солдат с автоматом (Фото: depositphotos.com)

На приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко после появления информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области.

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Коваленко утверждает, что российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки в Сумской области к Судже Курской области. Украинские военные ведут бои и наносят россиянам значительные потери.

Генеральный штаб эту ситуацию не комментировал.

Ранее Украинская правда со ссылкой на данные карты DeepState и военного, который действует в этом районе, сообщила, что армия РФ прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

"Это произошло не внезапно, а постепенно и планомерно. Еще до Нового года россияне зашли на Куриловку, где одна из наших бригад оставила позиции. После этого противник накапливал силы и систематически проводил штурмовые действия. Вчера и позавчера (6 и 5 марта) совершили рывок – вот и результат", – сказал собеседник журналистов.

Карта: DeepState

По словам неназванного военного, россияне прорвали район блокирования – территорию, где украинские военные пытаются сдерживать врага, чтобы не оказаться под угрозой частичного или полного окружения.

Карта: DeepState

По информации собеседника УП, Силы обороны сейчас пытаются стабилизировать ситуацию на участке, чтобы россияне не смогли "окончательно закрыть пути сообщения".

3 марта спикер Госпогранслужбы Демченко заявил, что россияне в Сумской области пытаются перерезать логистику ВСУ в Курской области.

В тот же день Воздушные силы поразили объект россиян в Курской области, откуда запускали дроны по ВСУ.