ВСУ ударили по пунктам россиян в Херсонской и Курской областях – Генштаб

Подробности потерь врага и последствия ударов военные не сообщили

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины 5 марта ударили по нескольким пунктам россиян в Херсонской и Курской областях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Высокоточными ударами был поражен пункт управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии России, базировавшийся во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Также был нанесен удар по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты россиян в селе Плехово Курской области.

В Генштабе подробности поражения не рассказали, однако отметили, что эти удары продолжают серию огневых поражений, чтобы уничтожить военный потенциал врага на пути освобождения временно оккупированной территории Украины.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины всегда готовы совершать высокоточные удары для уменьшения способностей вооруженных сил РФ вести агрессивную войну против украинского народа", – отметили в ВСУ.