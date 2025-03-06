ЗСУ вдарили по пунктах росіян у Херсонській та Курській областях – Генштаб

Подробиць щодо втрат ворога та наслідків ударів військові не повідомили

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Повітряні сили Збройних Сил України 5 березня вдарили по кількох пунктах росіян у Херсонській та Курській областях. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Високоточними ударами було уражено пункт управління 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії Росії, який базувався у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Також було завдано удару по опорному пункту 2 роти 177 окремого полку морської піхоти росіян у селі Пльохово Курської області.

У Генштабі подробиць ураження не розповіли, однак зазначили, що ці удари продовжують серії вогневих уражень, щоб знищити військовий потенціал ворога на шляху визволення тимчасово окупованої території України.

"Повітряні сили Збройних Сил України завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей збройних сил РФ вести агресивну війну проти українського народу", – зазначили у ЗСУ.