ЗСУ "помстилися" і вдарили по полігону окупантів під Херсоном – відео

Зазначається, що ліквідовано кілька десятків ворожих солдатів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росіян на окупованій частині Херсонської області "настигла помста". Українські військові вдарили по полігону ворога, є жертви, повідомили в 14 окремому полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).

Оператори полку разом із підрозділами оперативно-стратегічного управління військ "Таврія" завдали удару по скупченню росіян на одному з тренувальних полігонів на Херсонському напрямку.

Зазначається, що внаслідок ураження касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 ворожих солдатів.