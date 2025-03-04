ЗСУ "помстилися" і вдарили по полігону окупантів під Херсоном – відео
Росіян на окупованій частині Херсонської області "настигла помста". Українські військові вдарили по полігону ворога, є жертви, повідомили в 14 окремому полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).
Оператори полку разом із підрозділами оперативно-стратегічного управління військ "Таврія" завдали удару по скупченню росіян на одному з тренувальних полігонів на Херсонському напрямку.
Зазначається, що внаслідок ураження касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 ворожих солдатів.
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