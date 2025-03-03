Сухопутні війська підтвердили удар Росії по полігону: є загиблі

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Армія Росії 1 березня завдала удару по полігону одного з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Інформацію підтвердили у Сухопутних військах і командувач Михайло Драпатий.

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Повідомляється, що ворог завдав ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ворог нібито ударив по навчальному центру ОК "Схід" на полігоні "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровської області. За його словами, кількість жертв 130 осіб, із них загиблих – понад 30.

Міноборони Росії повідомляло, що удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер-М".

"Трагедія на полігоні – це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", – зазначив Драпатий.

У Сухопутних військах зазначили, що зараз триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Генерал Драпатий особисто стежить за розслідуванням.

Він попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалив їх вчасно, відповідатимуть. Нікому не вдасться "сховатися за поясненнями чи формальними рапортами".

"Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися", – заявив він.

Драпатий зазначив, що буде вимагати найсуворішого покарання для тих, хто продовжує "недбало й формально" виконувати свої обов'язки, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їх безпекою, та тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих.

"Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю знову і знову всіх генералів, офіцерів, сержантів і солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу", – підкреслив генерал.