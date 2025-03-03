В Сухопутных войсках подтвердили удар России по полигону, есть погибшие

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Армия России 1 марта нанесла удар по полигону одного из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Информацию подтвердили в Сухопутных войсках и командующий Михаил Драпатый.

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Сообщается, что враг нанес ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые.

Накануне появилась информация, что враг якобы ударил во время построения 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне Новомосковский в Самарском районе Днепропетровской области. Минобороны России сообщало, что удар был нанесен "Искандер-М".

"Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара. Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", – отметил Драпатый.

В Сухопутных войсках отметили, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия.

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