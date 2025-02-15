Россияне в два с половиной раза увеличили количество атак на фронте – 250 боестолкновений

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Россияне в 2,5 раза увеличили количество атак на фронте, если сравнивать с пятницей, 14 февраля. В общей сложности произошло 250 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневой поражение", – отметили в сообщении.

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. С начала суток оккупанты пытались 67 раз продвинуться на позиции украинских подразделений – атаки были в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надеждовка, Андреевка и Удачное.

Защитникам удалось остановить 47 штурм захватчиков, бои продолжаются в 20 локациях, отмечает Генштаб.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

По предварительным данным, на этом направлении украинские военные обезвредили 536 оккупантов (из них 261 – безвозвратно), а также уничтожили 23 боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы и два мотоцикла. Также зафиксированы повреждения трех танков, десяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей и артиллерийской системы РФ.

Генштаб сообщает, что сейчас продолжаются 14 боестолкновений на Новопавловском направлении, 11 на Купянском, шесть на Лиманском, пять на Северском и столько же на Краматорском, два на Торецком и одно на Харьковском.

OSINT-проект Deepstate отмечает, что это самый трудный день на фронте по количеству атак в 2025 году.

В целом РФ нанесла по Украине 33 авиаудара, применила 47 управляемых бомб, а также привлекла более 500 дронов-камикадзе для атак и совершила около 4000 обстрелов по позициям украинских военных и населенных пунктов, передают военные.

По его данным, в пятницу было 99 боеприкосновений, в четверг – 107, в среду – 112, во вторник – 90, в понедельник – 127. По состоянию на 16:00 15 февраля произошло 176 боев на фронте.

В январе ВСУ сообщили, что россияне не хотят большого городского боя и пытаются обойти Покровск.