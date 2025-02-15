Росіяни у два з половиною рази збільшили кількість атак на фронті – 250 боєзіткнень

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Росіяни у 2,5 рази збільшили кількість атак на фронті, якщо порівнювати з п'ятницею, 14 лютого. Загалом відбулося 250 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", – зазначили у повідомленні.

Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти намагалися 67 разів просунутися на позиції українських підрозділів – атаки були у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Захисникам вдалося зупинити 47 штурм загарбників, бої продовжуються у 20 локаціях, зазначає Генштаб.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

За попередніми даними, на цьому напрямку українські військові знешкодили 536 окупантів (з них 261 – безповоротно), а також знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби та два мотоцикли. Також зафіксовано пошкодження трьох танків, десяти бойових броньованих машин, чотирьох автівок та артилерійської системи РФ.

Генштаб повідомляє, що зараз тривають 14 боєзіткнень на Новопавлівському напрямку, 11 на Куп'янському, шість на Лиманському, п'ять на Сіверському й стільки ж на Краматорському, два на Торецькому й одне на Харківському.

OSINT-проєкт Deepstate зазначає, що це найважчий день на фронті за кількістю атак у 2025 році.

Загалом РФ завдала по Україні 33 авіаударів, застосувала 47 керованих бомб, а також залучила понад 500 дронів-камікадзе для атак та здійснила близько 4000 обстрілів по позиціях українських військових та населених пунктах, передають військові.