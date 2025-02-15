Росіяни активізувалися на фронті – відбулося найбільше боєзіткнень за тиждень

Найактивніше окупанти атакують на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни активізувалися на фронті – на 16:00 відбулося 176 бойових зіткнень, найбільше число за тиждень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За його даними, у п'ятницю було 99 боєзіткнень, у четвер – 107, у середу – 112, у вівторок – 90, у понеділок – 127.

У суботу найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.

Під Покровськом окупанти здійснили 47 спроб потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Генштаб пише, що Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки загарбників, 23 боєзіткнення тривають дотепер.

Мапа: Deepstate

На Куп'янському напрямку росіяни 35 разів атакували позиції захисників у районі Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового, наразі тривають 23 боєзіткнення.

Мапа: Deepstate

Під Лиманом окупанти здійснили 19 атак на позиції українських сил неподалік від населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва, ще дев'ять боєзіткнень триває досі.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Військові повідомляють, що зараз продовжується 10 штурмів окупантів на Краматорському напрямку, сім боїв на Торецькому, шість на Новопавлівському та стільки ж на Сіверському, чотири на Курському й одне боєзіткнення на Харківському.

На решті напрямків без особливих змін, зазначає Генштаб.

Через російські атаки з артилерії та мінометів постраждали громади на Чернігівщині та Сумщині, авіаударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запорізької області.

У січні ЗСУ повідомили, що росіяни не хочуть великого міського бою і намагається обійти Покровськ.

10 лютого українські військові – оператори дронів вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою "Центральна" в Торецьку. В останні дні росіяни шість разів намагалися встановити свій триколор у місті, але такі "прапороносці" знищувалися разом зі стягами.