Росіяни прикриваються цивільним населенням у селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада й опублікувала відповідний запис.

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За словами військових, окупанти застосовують їхню "улюблену тактику" – під час переміщень населеним пунктом загарбники беруть з собою цивільних і ставлять під загрозу їхнє життя.

Проте росіяни знають, що українські захисники не будуть стріляти, зауважили у бригаді.

Напередодні, 2 лютого, 110 ОМБр повідомила, що росіяни потрапили у пастку у Великій Новосілці: окупанти перебувають у вогневому мішку, за населений пункт продовжуються бої.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate