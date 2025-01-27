Росіяни увійшли до Великої Новосілки, ЗСУ частково відвели з позицій

ЗСУ (Ілюстративне фото: 79-а бригада)

Армія Росії зайняла значну частину Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку. Збройні Сили України докладають зусиль, щоб стримати ворожих солдатів від подальшого просунення, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Зазначається, що у Великій Новосілці тривають бої. Окупанти майже 30 разів з артилерії обстріляли позиції українських військових у цьому населеному пункті.

Водночас в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що частина українських військ була виведена з Великої Новосілки.

"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці... Тому станом на зараз, так, росіяни зайшли у значну частину населеного пункту тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб ворог не пройшов далі", – сказав Трегубов.

Він зазначив, що будь-які інші дії могли б спричинити оточення та непотрібні втрати серед українських захисників.

Окрім цього, за минулу добу ворог здійснив 150 артилерійських обстрілів Часового Яру і 91 – Торецьку, також місто атакували керованою авіабомбою (КАБ). Окрім цього, окупанти застосовували БпЛА різних типів.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Бої на Новопавлівському напрямку (Скриншот з відео ОСУВ "Хортиця")