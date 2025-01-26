Речник ЗСУ: Окупанти встановили триколор за стадіоном "Колос" у Великій Новосілці – карта

За словами Віктора Трегубова з ОСУВ "Хортиця", росіяни фіксуються у Великій Новосілці з вечора 25 січня

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська встановили триколор за територією стадіону "Колос" у селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, росіяни фіксуються у Великій Новосілці з вечора 25 січня.

"Але це не центр, вони поставили прапор на котельню за стадіоном "Колос". Я не можу повністю коментувати переміщення українських військ у районі Великої Новосілки, оскільки це може поставити під загрозу оборонну операцію", – сказав Трегубов.

За його словами, Сили оборони роблять все, щоб вирівняти ситуацію.

Карта: DeepState

Карта: DeepState