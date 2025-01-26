Речник ЗСУ: Окупанти встановили триколор за стадіоном "Колос" у Великій Новосілці – карта
Російські окупаційні війська встановили триколор за територією стадіону "Колос" у селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
За його словами, росіяни фіксуються у Великій Новосілці з вечора 25 січня.
"Але це не центр, вони поставили прапор на котельню за стадіоном "Колос". Я не можу повністю коментувати переміщення українських військ у районі Великої Новосілки, оскільки це може поставити під загрозу оборонну операцію", – сказав Трегубов.
За його словами, Сили оборони роблять все, щоб вирівняти ситуацію.
- 18 січня 2025 року в угрупованні "Хортиця" повідомили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Однак інформація про захід до міста окупантів не відповідає дійсності.
- 23 січня Трегубов заявив, що існує ризик оперативного оточення селища Велика Новосілка.