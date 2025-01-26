Спикер ВСУ: Оккупанты установили триколор за стадионом "Колос" в Великой Новоселке – карта

По словам Виктора Трегубова из ОСУВ "Хортица", россияне фиксируются в Великой Новоселке с вечера 25 января

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска установили триколор по территории стадиона "Колос" в поселке Большая Новоселка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, россияне фиксируются в Великой Новоселке с вечера 25 января.

"Но это не центр, они поставили флаг на котельную за стадионом "Колос". Я не могу полностью комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию", – сказал Трегубов.

По его словам, силы обороны делают все, чтобы выровнять ситуацию.

Карта: DeepState

Карта: DeepState