Спикер ВСУ: Оккупанты установили триколор за стадионом "Колос" в Великой Новоселке – карта
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска установили триколор по территории стадиона "Колос" в поселке Большая Новоселка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, россияне фиксируются в Великой Новоселке с вечера 25 января.

"Но это не центр, они поставили флаг на котельную за стадионом "Колос". Я не могу полностью комментировать перемещение украинских войск в районе Великой Новоселки, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию", – сказал Трегубов.

По его словам, силы обороны делают все, чтобы выровнять ситуацию.

Карта: DeepState
Карта: DeepState
Карта: DeepState
Карта: DeepState
  • 18 января 2025 года в группировке "Хортица" сообщили, что ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на линии столкновения. Однако информация о мероприятии в город оккупантов не соответствует действительности.
  • 23 января Трегубов заявил, что существует риск оперативного окружения поселка Великая Новоселка.
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